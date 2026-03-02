TPHCM báo cáo hỏa tốc tiến độ các dự án đường sắt đô thị

Giai đoạn đến năm 2030, TPHCM ưu tiên đầu tư 6 tuyến, đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 187km, tổng mức đầu tư sơ bộ 17 tỷ USD. Ngoài ra, một số doanh nghiệp lớn cũng đề xuất nghiên cứu, đầu tư thêm các tuyến mới theo hình thức PPP.

Chiều 2-3, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Xây dựng – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt – báo cáo tình hình triển khai các dự án đường sắt trên địa bàn thành phố.

17 tỷ USD xây dựng 6 tuyến, đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 187km. Ảnh: QUỐC HÙNG

Báo cáo được thực hiện theo Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 15-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo và chỉ đạo của UBND TPHCM nhằm phục vụ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam, TPHCM đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt thành phố do Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND TPHCM làm Phó Trưởng ban Thường trực. Thành phố đã chuẩn bị khoảng 6ha quỹ đất tại khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2), dự kiến bố trí khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, kiến nghị Trung ương bố trí 10.800 tỷ đồng vốn ngân sách năm 2026 để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đoạn tuyến đi qua địa bàn. Hiện TPHCM đang chờ bàn giao ranh giải phóng mặt bằng chính thức để triển khai các bước tiếp theo.

Về các tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thành phố xác định 3 trục chính. Trong đó, tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương) đã khởi công ngày 15-1-2026, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. Tuyến Bến Thành – Thủ Thiêm và Thủ Thiêm – Long Thành đang được hoàn tất thủ tục để triển khai theo hình thức PPP, phấn đấu khởi công trong năm 2026 và hoàn thành năm 2030.

Đối với tuyến Metro số 6 (đoạn từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất – Phú Hữu), TPHCM ưu tiên đầu tư giai đoạn 1 trong giai đoạn 2026-2030 nhằm kết nối với sân bay Long Thành. Dự án kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành (dài khoảng 38,5km) đã được HĐND TPHCM và HĐND tỉnh Đồng Nai thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

TPHCM cũng định hướng phát triển các tuyến metro đi ngầm trong khu vực nội đô (bên trong Vành đai 2), khai thác không gian ngầm và phát triển đô thị theo mô hình TOD. Thành phố đang rà soát, đề xuất khung tiêu chuẩn kỹ thuật chung nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, tương thích giữa các tuyến và từng bước hình thành công nghiệp đường sắt trong nước.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

