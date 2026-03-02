Cục Xuất nhập khẩu cảnh báo rủi ro thương mại từ căng thẳng tại Trung Đông

Chiều 2-3, thông tin từ Bộ Công thương cho biết, Cục Xuất nhập khẩu vừa có văn bản đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp chủ động phương án ứng phó trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam có thể bị tác động từ căng thẳng Trung Đông. Ảnh: MOIT

Theo Cục Xuất nhập khẩu, từ ngày 28-2 đến nay, Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích quy mô vào Iran. Các bên liên quan đã phát tín hiệu chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài. Diễn biến quân sự và phản công sau đó đã làm gia tăng bất ổn an ninh khu vực, kéo theo rủi ro đối với vận tải quốc tế và chuỗi cung ứng.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định giá dầu thô, nhiên liệu và một số mặt hàng tiêu dùng toàn cầu có khả năng tăng trong thời gian tới, có thể ảnh hưởng gián tiếp đến sản xuất và xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trong lĩnh vực logistics, chi phí vận tải biển và hàng không có xu hướng tăng do giá nhiên liệu leo thang. Một số quốc gia Trung Đông hạn chế hoặc đóng cửa không phận vì lý do an ninh. Hoạt động qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, tàu thuyền phải điều chỉnh lộ trình, làm phát sinh thêm thời gian và chi phí.

Do đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến thị trường tại khu vực này cần đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, rà soát chặt điều khoản logistics, bảo hiểm, các nội dung bất khả kháng trong hợp đồng. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần cập nhật biến động giá cước, phụ phí và xây dựng kịch bản phòng ngừa rủi ro, trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ Công thương và hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để tìm kiếm thị trường thay thế.

Bộ Công thương đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin kịp thời tới cộng đồng doanh nghiệp.

PHÚC HẬU