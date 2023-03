Di lý để điều tra giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ nhân viên

Qua công tác vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương truy tìm nên đã theo dõi, nắm thông tin.

Sáng 31-3, Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Gia Lai di lý đối tượng Yang Zhong Wu (Giám đốc Công ty TNHH V.N., 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), về công an thị xã để điều tra hành vi giết hại chị chị L.T.M. (kế toán công ty, 30 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên).

Theo đó, qua công tác vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, vận động gia đình người thân thuyết phục nghi can ra đầu thú, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương truy tìm nên đã theo dõi, nắm thông tin.

Đến khuya 30-3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Gia Lai xác định ông Yang Zhong Wu đang có mặt tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nên đã khống chế, bắt giữ người này.

Dự kiến, trưa 31-3, sẽ di lý đối tượng về đến công an thị xã Tân Uyên, lực lượng chức năng sẽ triển khai biện pháp nghiệp vụ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 29-3, đồng nghiệp phát hiện chị L.T.M. tử vong với vết cắt trên cổ tại Công ty TNHH V.N., nên trình báo cơ quan công an. Qua xác minh và ghi nhận từ camera công ty, ông Yang Zhong Wu bị tình nghi liên quan đến vụ án mạng trên.

Được biết, nạn nhân hiện đang mang thai tháng thứ 2 thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.