Dịch bệnh, giá thấp: Hộ chăn nuôi ngại tái đàn heo cung ứng tết

Nhiều trại heo đóng cửa

Đồng Nai được mệnh danh là “thủ phủ” chăn nuôi heo cả nước với gần 2,5 triệu con từ 3.000 trang trại và nông hộ. Hiện nay, nhiều bà con quyết định tạm dừng chăn nuôi, khiến số lượng heo giảm 8,22% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, huyện Thống Nhất có khoảng 1.000 trại heo nuôi gia công phải đóng cửa, chỉ còn 7 trang trại đang giữ đàn heo.

Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Trung (xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) cho biết, thương lái đang mua heo hơi với giá 51.000-54.000 đồng/kg, thấp hơn so với 2 tháng trước 6.000-7.000 đồng/ kg. Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn liên tục tăng, mỗi con heo hơi bán ra thị trường lỗ 1 triệu đồng nên gia đình ông và nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã bỏ chuồng. Còn ông Nguyễn Văn Thắng (chủ trang trại heo ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) kể, từ đầu năm đến nay, giá cám heo tăng liên tục, trong khi giá bán heo thấp, tính ra lỗ 600.000-1.000.000 đồng/con heo.

Tình trạng tương tự diễn ra đối với các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ tại Tây Ninh. Ông Nguyễn Đình H. (ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu) nói, gia đình đang chuẩn bị vệ sinh chuồng trại để tái đàn, phục vụ thị trường cuối năm, nhưng kinh phí mua con giống các loại (heo, gà, vịt) tăng cao, khiến việc đầu tư gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ chăn nuôi không tái đàn do lo ngại giá xuất chuồng dịp tết không cải thiện nhiều so với hiện nay, bị lỗ.

Ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam, cho biết, hiện nay công ty cũng giảm số lượng heo do một số trại nuôi liên kết chưa đảm bảo tiêu chí môi trường nên tạm ngừng nuôi. Theo kinh nghiệm, cứ vào mùa mưa là dịch tả heo châu Phi lại bùng phát. Có thể nguyên nhân là virus lây lan từ dòng nước chảy từ trại này sang trại khác. Người nuôi cũng dính nước mưa nhiễm virus từ ngoài đường mang vào trại, hoặc sử dụng nước tắm cho heo. Với tình hình giá cả hiện nay, người chăn nuôi heo thua lỗ nên vẫn chưa mạnh dạn tái đàn. Nhìn chung sản lượng đàn heo của đơn vị vẫn đảm bảo cung ứng dịp Tết Nguyên đán 2024 theo kế hoạch.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, đàn heo giảm do giá thức ăn chăn nuôi cao, giá heo ở mức dưới giá thành sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng phải tạm ngừng sản xuất hoặc thu hẹp quy mô sản xuất, đóng cửa các bếp ăn tập thể, nên tiêu thụ thịt heo chậm. Dịch tả heo châu Phi đang quay trở lại, do vậy người chăn nuôi cũng cân nhắc trong việc tái đàn. Trong khi đó, một số huyện có số lượng chăn nuôi heo lớn như Thống Nhất, Xuân Lộc tiến hành rà soát các khu vực chăn nuôi, kiên quyết di dời các hộ, trang trại chăn nuôi dẫn đến tổng đàn giảm.

Chăn nuôi tập trung tiếp tục tái đàn

Trong khi đó cũng tại Tây Ninh, một số trại heo quy mô lớn vẫn tiếp tục tái đàn, như trại heo Quỳnh Quốc (huyện Bến Cầu) hiện đang nuôi 600 heo nái, xuất bán 1.000 con heo thịt/ tháng, Công ty Minh Thành Tây Ninh (huyện Tân Biên), quy mô xuất chuồng 1.200 con heo thịt/tháng. Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh, cho biết, tổng đàn heo của tỉnh hiện có gần 300.000 con với khoảng gần 40 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại và khoảng hơn 100 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Biến động giá thức ăn chăn nuôi, con giống chỉ tác động đến các hộ gia đình chăn nuôi, còn đối với các doanh nghiệp chăn nuôi tập trung thì ảnh hưởng không đáng kể do được đầu tư dài hơi và thường có nguồn vốn gối đầu, nên sẽ tiếp tục đầu tư phục vụ thị trường lúc cao điểm.

Ghi nhận tại một số tỉnh tại ĐBSCL, người chăn nuôi đang bước vào đợt đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm để đón thị trường tiêu dùng cuối năm. Tỉnh Tiền Giang, trong 9 tháng năm 2023, chăn nuôi heo tăng thêm 3% so với cùng kỳ năm trước, với tổng đàn hơn 290.000 con. Bước vào cao điểm chăn nuôi phục vụ mùa Tết 2024, dự báo số lượng heo tái đàn vẫn còn tiếp tục tăng. Theo Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang, mặc dù giá thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y vẫn đứng ở mức cao, nhưng nhờ người chăn nuôi tiếp tục áp dụng quy trình an toàn sinh học, kiểm soát tốt dịch bệnh nên giảm được chi phí sản xuất.

Tại tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Hùng Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y, nhận xét: Tình hình chăn nuôi những tháng cuối năm của bà con nông dân ở Hậu Giang đang rất sôi động. Hiện tại, tổng đàn gia súc đã khôi phục được 145.000 con, đạt trên 90% so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi. Ngành chức năng địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt dịch tả heo châu Phi, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức để giúp người chăn nuôi đạt hiệu quả cao hơn.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), thời gian để sản xuất một lứa heo ở nước ta cần khoảng 5-6 tháng, nhanh nhất cũng cần 4 tháng. Nhằm đảm bảo thực phẩm thịt cho thị trường Tết Nguyên đán, ngay từ bây giờ, các địa phương cần phải hướng dẫn nông dân, các chủ trại tái đàn heo. Tuy nhiên theo các chủ trại, khó khăn hiện nay là giá heo đang ở mức thấp, trong khi dịch bệnh có nguy cơ tái phát ở nhiều địa phương, khiến nông dân ngại tái đàn vì lo mầm bệnh lây lan, một số nơi phải bán tháo heo, bị thương lái tranh thủ ép giá, càng khiến giá heo có nguy cơ giảm thêm. Những ngày gần đây, giá heo hơi tại 3 miền Bắc - Trung - Nam đều giảm khá mạnh (khoảng 2.000-3.000 đồng/kg so với cách đây vài ngày). Hiện mức giá trung bình của cả nước còn khoảng 51.000-52.000 đồng/kg, mức thấp nhất ở nhiều nơi là 48.000-49.000 đồng/kg.

Trong khi đó, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, khẳng định, sẽ không lo thiếu thịt heo trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, bởi vì tổng đàn heo hiện còn gần 27 triệu con. Tính đến cuối tháng 9-2023, sản lượng thịt heo hơi của cả nước đạt trên 3,63 triệu tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với thuế suất xuất nhập khẩu cam kết giảm dần về 0%. Do đó, khi giá thị trường tăng cao, các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu. Thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 vừa qua, các doanh nghiệp đã nhập về 12.200 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 30,49 triệu USD, tăng 29,2% về lượng và tăng 55,6% về trị giá so với cùng kỳ. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp trong năm 2023, lượng thịt heo nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2022.

PHÚC VĂN