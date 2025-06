Dịch sốt xuất huyết không còn theo mùa, cần chiến lược tổng thể phòng ngừa

Ngày 14-6, hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (SXH) lần thứ 15 (15-6-2025), Báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế phối hợp với Công ty Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Hướng tới không còn ca tử vong do SXH: Hiệp lực phòng bệnh bằng giải pháp tích hợp”.

Điều trị cho bệnh nhân SXH ở TPHCM

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay dịch bệnh SXH đang lan rộng, nhanh, ngày càng có thêm nhiều quốc gia và khu vực xuất hiện ca bệnh.

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có khoảng 3,9 tỷ người có nguy cơ nhiễm virus SXH khi căn bệnh này đang lưu hành ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó khu vực châu Á chiếm khoảng 70% gánh nặng bệnh tật toàn cầu.

Các đại biểu tham gia cuộc tọa đàm

Trước tình hình này, WHO đã đặt ra mục tiêu toàn cầu: không còn ca tử vong do SXH vào năm 2030 với các hành động then chốt, như: phát hiện và ứng phó sớm với dịch, quản lý véc-tơ bền vững, huy động cộng đồng và triển khai tiêm chủng hiệu quả.

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 23.000 trường hợp mắc SXH với 5 ca tử vong tại Bình Dương, Bình Thuận, TPHCM, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Hiện đang vào mùa cao điểm của dịch SXH, nhất là khu vực phía Nam nên bệnh có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp.

SXH hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và có thể diễn tiến nhanh, gây nguy hiểm. Người bệnh có thể rơi vào tình trạng sốc, xuất huyết, tổn thương gan, giảm tiểu cầu nghiêm trọng và phải điều trị hồi sức tích cực kéo dài, thậm chí tử vong.

Diệt bọ gậy/lăng quăng nhằm phòng chống muỗi truyền bệnh SXH

Để kiểm soát dịch hiệu quả, các chuyên gia nhấn mạnh cần tới một chiến lược tổng thể gồm: kiểm soát véc-tơ, giám sát dịch tễ, cảnh báo sớm, truyền thông thay đổi hành vi và tăng cường năng lực hệ thống y tế. Trong đó, tiêm chủng là một giải pháp mới được WHO thẩm định và là một phần trong giải pháp tổng thể.

PGS-TS Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm Soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho rằng Việt Nam cần chuyển dịch sang mô hình “dự báo - phòng ngừa” để bắt kịp với sự thay đổi về chu kỳ và địa bàn dịch SXH vì dịch bệnh này không còn theo mùa và có thể bùng phát bất cứ thời điểm nào trong năm. Do đó, việc đầu tư vào hệ thống giám sát chủ động, phân tích dữ liệu và cảnh báo sớm là yếu tố then chốt giúp kiểm soát dịch hiệu quả và bền vững.

KHÁNH NGUYỄN