Điểm sáng kinh tế - xã hội TPHCM tháng 4

Ngày 28-4, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5-2023. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, phiên họp nhằm lắng nghe, bàn kỹ về kinh tế - xã hội tháng 4 và một số giải pháp trọng tâm tháng 5. Theo đồng chí, trong tháng 4, tình hình kinh tế - xã hội thành phố có tín hiệu mới. Đặc biệt, sự chuyển động vĩ mô, cùng với sự tháo gỡ của Trung ương nên tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có những điểm sáng. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn kéo dài, thành phố cần phân tích, dự liệu một số diễn biến trong tháng 5, cả tích cực và tiêu cực để đón bắt, ứng xử phù hợp.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, nhìn chung trong tháng 4-2023, các ngành công nghiệp, thương mại có sự khởi sắc, đặc biệt là du lịch, vận tải hành khách tăng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội được chú trọng triển khai. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm.

Theo đó, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 95.800 tỷ đồng, tăng 12% so với tháng 3. Xuất khẩu hàng hóa trong tháng ước đạt 3,6 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng trước; nhập khẩu ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 8% so với tháng trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 3% so với tháng trước.

Trong tháng 4, tổng doanh thu về du lịch ước đạt 15.035 tỷ đồng, tăng 71,6% so với cùng kỳ năm 2022; khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 32,12 triệu lượt hành khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.

TPHCM đã giao và phân bổ chi tiết 43.440 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công. Đến 21-4, TPHCM đã giải ngân là 2.020 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 5% tổng số vốn giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 170.000 tỷ đồng, đạt 36% dự toán năm.

Ngoài ra, trong tháng 4, diễn biến của dịch Covid-19 tại TPHCM đang có chiều hướng gia tăng. Riêng từ ngày 12 đến 16-4, trung bình mỗi ngày ghi nhận 7 ca. Bên cạnh đó, số ca nhập viện điều trị tại cũng có dấu hiệu tăng nhẹ, tập trung ở người cao tuổi. Hiện, TPHCM đã xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 và miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm.

Trong tháng 5, UBND TPHCM đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, UBND TPHCM sẽ ban hành các kế hoạch để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông; cải thiện năng lực tranh cấp tỉnh (PCI); triển khai ứng dụng di động cổng giao tiếp thống nhất giữa công dân với chính quyền thành phố.

Đồng thời, triển khai các giải pháp tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công; hoàn thành công tác đầu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện quy hoạch TPHCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp thẩm định Đồ án Quy hoạch chung Quy hoạch chung TP Thủ Đức.

UBND TPHCM cũng sẽ hoàn thành đề án bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2020 - 2025; đề án nghiên cứu tổ chức các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm thành phố và đề án Xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. TPHCM cũng nghiên cứu chỉnh trang bến Bạch Đằng từ cầu Khánh Hội đến cầu Thủ Thiêm; phấn đấu hoàn thành cơ bản các hạng mục tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng sẽ chuẩn bị các sự kiện chào mừng Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập trung phát triển văn hóa gắn với đẩy mạnh hoạt động du lịch; hoàn thành công tác thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2022-2023. Song song đó, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và an sinh, phúc lợi xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.