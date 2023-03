Diễn biến bất ngờ trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã ký thư chung gửi ông Alvin Bragg, công tố viên quận Manhattan (New York) thuộc đảng Cộng hòa, đề nghị cung cấp bằng chứng cho việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Cùng lúc đó, ông Donald Trump tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ xuống đường ngăn chặn khả năng ông bị bắt.

Đảng Cộng hòa ủng hộ ông Donald Trump

Những người ký tên gồm Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Giám sát James Comer và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bryan Steil. Vụ việc xoay quanh thông tin cho rằng ông Trump có thể đã yêu cầu luật sư cũ của ông là Michael Cohen dùng 130.000USD trả cho ngôi sao phim 18+ Stormy Daniels để giữ im lặng về mối quan hệ giữa hai người trong giai đoạn trước cuộc bầu cử năm 2016. Nếu điều này có thật, có khả năng ông Trump đã vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, ông Trump phủ nhận toàn bộ thông tin này.

Bức thư của các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ khẳng định hành động của công tố viên Alvin Bragg sẽ làm xói mòn niềm tin về việc vận dụng luật pháp một cách công bằng và ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã chỉ đạo các ủy ban liên quan điều tra xem liệu các nguồn quỹ liên bang có đang được sử dụng để can thiệp vào các cuộc bầu cử hay không, thông qua những gì ông mô tả là “một vụ truy tố có động cơ chính trị” đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm 18-3 tuyên bố “ý tưởng truy tố một cựu Tổng thống Mỹ khiến tôi cũng như hàng chục triệu người Mỹ hết sức lo lắng”. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley cáo buộc phe Dân chủ lợi dụng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các tập đoàn công nghệ để chống lại “bất cứ ai nghi ngờ họ”. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh lâu năm của ông Trump, cho rằng phe Dân chủ sợ ông Trump.

Những tác động sắp tới

Hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy lời kêu gọi xuống đường của ông Trump sẽ được hưởng ứng. Ngoài Câu lạc bộ Cộng hòa trẻ ở New York đã công bố kế hoạch biểu tình tại Manhattan, những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất cho rằng biểu tình không phải cách làm hiệu quả, thậm chí có khả năng xảy ra bạo loạn. Cảnh sát New York và Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết đã chuẩn bị các phương án an ninh cho kịch bản lệnh bắt giữ ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng được công bố.

Trong khi đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, đối thủ của ông Trump trong cùng đảng tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, đặt câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra khi chi tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn để đảm bảo sự im lặng trước một số vụ việc bị cáo buộc?”. Còn Thống đốc bang New Hampshire, ông Chris Sununu (thuộc đảng Cộng hòa), từng kêu gọi các đảng viên Cộng hòa rời bỏ ông Trump, cho rằng cuộc điều tra của công tố viên Bragg vô tình đã “tạo ra nhiều thiện cảm cho cựu tổng thống”.

Theo CNN, các nhà phân tích chính trị Mỹ nhận định một bản cáo trạng đối với một cựu tổng thống sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, nhất là với ông Trump, người đã hai lần bị luận tội và đã tìm cách phá vỡ truyền thống lịch sử về chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn vì ông Trump, một ứng cử viên cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình xoay quanh câu chuyện về sự đàn áp, đặc biệt là liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi của bản thân sau cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump cũng đang hứa hẹn “trả thù” nếu trở lại Nhà Trắng.

Một bản cáo trạng cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024. Các đối thủ tranh suất đề cử ứng viên tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa với ông Trump như Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cả hai đều không muốn ông Trump, dù với lý do gì, trở thành tâm điểm trước cuộc đua.