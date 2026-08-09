Điện chia buồn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Được tin đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ trần ngày 8-8-2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Toàn văn điện chia buồn như sau:

Được tin đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và gia quyến của đồng chí Saysomphone Phomvihane lời chia buồn sâu sắc nhất.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, người cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất và phồn vinh. Trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước Lào, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Lào, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane cũng là người đồng chí, người bạn lớn hết sức thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn dành những tình cảm sâu đậm và sự quan tâm đặc biệt đối với việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Sự ra đi của đồng chí Saysomphone Phomvihane là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đồng thời Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thủy chung, gắn bó.

Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển và phồn vinh.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn tới đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. Các điện chia buồn bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua mất mát to lớn, phát huy những di sản tốt đẹp mà Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane để lại, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, đồng thời không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã gửi điện chia buồn tới đồng chí Thongsavan Phomvihane, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào và đồng chí Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

MINH DUY