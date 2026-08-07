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TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo nhân lực chất lượng cao

SGGPO

Chiều 7-8, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.

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Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, ông Takebe Tsutomu cảm ơn lãnh đạo thành phố đã luôn quan tâm, hỗ trợ trong việc tổ chức Lễ hội Việt - Nhật (JVF). Là Chủ tịch danh dự Ủy ban điều hành JVF, ông Takebe Tsutomu cho biết ban tổ chức đang kêu gọi thêm nhiều bên tham gia JVF lần thứ 12 vào năm sau, đồng thời mong muốn lãnh đạo TPHCM tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để JVF được tổ chức thật chu đáo.

Ông Takebe Tsutomu nhấn mạnh trong bối cảnh dân số Nhật Bản đang già hóa, cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản có nhiều đóng góp cho nước này. Trong khi đó, trường Đại học Việt Nhật và Viện Văn hóa, Công nghệ và Ngôn ngữ Nhật Bản trực thuộc sẽ góp phần đào tào nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Ông Takebe Tsutomu hy vọng Nhật Bản và Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng chí Đặng Minh Thông cảm ơn những đóng góp của ông Takebe Tsutomu trong thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và phát triển TPHCM, đồng thời nhất trí với các đề xuất của Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.

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Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định lãnh đạo TPHCM sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để JVF lần thứ 12 được tổ chức thành công, tốt đẹp.

Đánh giá cao môi trường giáo dục Nhật Bản, đồng chí Đặng Minh Thông cho biết TPHCM mong muốn được học hỏi mô hình đào tạo và ủng hộ các chương trình hợp tác đào tạo thiết thực cho sinh viên, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định, khoảng 200.000 du học sinh đang theo học tại Nhật Bản sẽ đóng góp cho sự phát triển đất nước và là cầu nối củng cố quan hệ hai bên.

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Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng quà lưu niệm Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Takebe Tsutomu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho biết, TPHCM đang thu hút đầu tư trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, robot, trí tuệ nhân tạo… Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào TPHCM trong các lĩnh vực trên, cũng như hỗ trợ thành phố đào tạo nguồn nhân lực trong những lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh.

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TPHCM - Nhật Bản hợp tác đào tạo nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản Lễ hội Việt - Nhật JVF

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