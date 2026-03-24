Điện mừng đồng chí Kim Jong Un tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Triều Tiên

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Việt Nam vừa gửi điện chúc mừng  đồng chí Kim Jong Un được tiếp tục bầu  giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/TTXVN

Nhân dịp kỳ họp thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khóa XV tiếp tục bầu đồng chí Kim Jong Un giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ngày 23-3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng đồng chí Pak Thae Song tiếp tục được bầu lại làm Thủ tướng Nội các Triều Tiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng đồng chí Jo Yong Won được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến đồng chí Choe Son Hui nhân dịp đồng chí được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên.

MINH DUY

