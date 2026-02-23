Tổng Bí thư Tô Lâm gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

Chính trị

Ngày 23-2, Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục suy tôn đồng chí Kim Jong Un làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23-2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có điện chúc mừng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong bức điện, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng đồng chí Kim Jong Un tiếp tục làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên anh em sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước. Đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

BÍCH QUYÊN

