Điều động Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 16-6, tại TP Bà Rịa, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CA BR-VT

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ - Bộ Công an chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Vũ Như Hà trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác. Việc điều động Thiếu tướng Vũ Như Hà đến đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho thấy sự ghi nhận, đánh giá cao của Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Thiếu tướng Vũ Như Hà.

Thiếu tướng Vũ Như Hà (sinh năm 1970, quê quán: huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1-1-2025. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thiếu tướng Vũ Như Hà đã từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TPHCM; Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng trao quyết định về việc giao đồng chí Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phụ trách Công an tỉnh cho đến thời điểm sắp xếp với Công an TPHCM và Bình Dương.

PHÚ NGÂN