Điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Ngày 17-3, tại tỉnh Bình Thuận, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Nhân (SN 1969, quê tỉnh Hà Tĩnh), Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận từ ngày 20-3.

Trước đó, tháng 7-2018, Đại tá Lê Quang Nhân từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Đến tháng 5-2020, ông được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã thông báo quyết định điều động Đại tá Trần Văn Toản (SN 1967, quê tỉnh Thái Bình), Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng từ ngày 20-3.