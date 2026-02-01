Đa phương tiện

Điều tra nguyên nhân hai người đàn ông tử vong sau bữa nhậu

Ngày 1-2, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân hai người đàn ông tử vong sau bữa nhậu, tại xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp.

NGỌC PHÚC

