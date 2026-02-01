Tháng 2, không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm

Dự báo xu thế khí hậu tháng 2, cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, nhiệt độ cả nước chỉ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Bắc bộ có thể ấm hơn trung bình nhưng vẫn xuất hiện rét ngắn ngày.