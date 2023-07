Ông Thắng bị đình chỉ công tác do liên quan đến vụ làm giả giấy tờ để hợp thức hóa xe nhập lậu mà Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đang thụ lý, điều tra.

Theo UBND huyện Tân Hưng, khi tiếp nhận thông tin vụ việc, UBND huyện đã ra quyết định đình chỉ công tác và tạm thời phân công người khác phụ trách lĩnh vực ông Thắng phụ trách tại UBND xã Vĩnh Đại.

Đồng thời, ông Thắng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.