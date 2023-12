Đỉnh Mẫu Sơn xuống -2,2 độ C, miền Bắc chìm trong rét buốt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các cơ quan khí tượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sáng nay 22-12, nhiệt độ tại TP Lạng Sơn còn 3 độ C, còn trên Trạm khí tượng Mẫu Sơn (Lộc Bình - Lạng Sơn) nhiệt độ chỉ có -2,2 độ C.

Ở Lạng Sơn và Cao Bằng, một số nơi đã xuất hiện sương muối. Ảnh: CTV

Toàn miền Bắc sáng nay tiếp tục bao trùm giá rét diện rộng. Nhiệt độ tại Sa Pa - Lào Cai là 3,8 độ C. Tại Hà Nội, theo cơ quan khí tượng thông tin là 12 độ C nhưng nhiều người dân đo được nhiệt độ lúc 4 đến 6 giờ sáng chỉ có 7-10 độ C (tùy khu vực). Trên vùng núi cao, hàng loạt nơi đo được nhiệt độ xuống 4-5 độ C.

Từ sáng sớm, người dân đã ngồi xếp hàng ở Bệnh viện ĐH Y tại Hà Nội để chờ khám bệnh. Giá rét khiến nguy cơ đổ bệnh gia tăng. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ mà Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra là nhiệt độ của không khí (đo trong lều khí tượng). Còn trên thực tế, nhiệt độ bên ngoài lều khí tượng có thể chênh lệch (thấp hơn) tới 2-3, thậm chí 3-4 độ C.

VĂN PHÚC