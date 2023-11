Đỡ đầu hai con của Đại úy Trần Trung Hiếu

Ngày 20-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) hy sinh khi làm nhiệm vụ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu cho 2 con Đại úy Hiếu cho đến năm 18 tuổi.