Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Lào dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Đoàn sĩ quan Quân đội Lào tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Ngày 30-5, trong khuôn khổ Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Việt Nam, Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn sĩ quan Quân đội Lào dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Đoàn tham quan Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị

Đây là dịp để các sĩ quan trẻ Quân đội Lào tìm hiểu sâu hơn về lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam; đặc biệt là những chiến công và sự hy sinh anh dũng của quân và dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN