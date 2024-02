Doanh thu du lịch Kiên Giang đạt 1.122 tỷ đồng trong dịp tết Giáp Thìn

Riêng TP Phú Quốc ước đón 191.255 lượt khách, trong đó khách quốc tế 51.929 lượt; khách lưu trú 66.958 lượt, tăng 4,6% so cùng kỳ. Công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024 được chính quyền TP Phú Quốc và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị khá tốt. Nhiều sản phẩm dịch vụ được củng cố, làm mới; một số sản phẩm mới được đưa vào khai thác như Show diễn “Kiss the star’’, “Cầu Hôn”, “Chợ đêm Vui Fest Bazaar”, “Công viên ánh sáng và Rừng băng tuyết” và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí khác… đã thu hút du khách.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy… cũng được chính quyền TP Phú Quốc tăng cường, đảm bảo an toàn cho du khách.

Khách quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang) du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2024



Tại TP Hà Tiên (Kiên Giang), bà Nguyễn Thị Mộng Quyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, thương mại và du lịch Hà Tiên cho hay, dịp Tết Nguyên đán năm nay, các di tích thắng cảnh Mũi Nai, Thạch Động, Núi Đá Dựng thu hút đông khách du lịch. Lượng khách đến các khu, điểm du lịch ở TP Hà Tiên trong 3 ngày tết tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Khách tham quan di tích thắng cảnh Thạch Động (Hà Tiên, Kiên Giang) dịp Tết Nguyên đán 2024



Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Bùi Quốc Thái, để phục vụ du khách đến vui xuân đón tết trên địa bàn, sở đã tăng cường quản lý điểm đến, hoạt động hướng dẫn viên và kiểm tra chất lượng dịch vụ du lịch. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp làm du lịch tổ chức các hoạt động chương trình vui chơi giải trí, khuyến mãi, giảm giá, phát triển sản phẩm du lịch mới...

HOÀNG TUẤN