Các doanh nghiệp du lịch hàng đầu quốc tế: “Phú Quốc đang tốt hơn nhiều so với Pattaya hay Phuket”

“Phú Quốc đang tốt hơn nhiều so với Phuket hay Pattaya”

Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-12, famtrip “Journey to your true paradise - Hành trình tới đảo thiên đường” quy tụ hơn 70 đại diện từ các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Hàn Quốc, Trung Á, Đài Loan…, cùng các hãng hàng không Starlux, SCAT, Vietnam Airlines, Thai Vietjet… và các nền tảng du lịch trực tuyến như KKday, Trip.com, Klook…

Hệ sinh thái Sun Paradise Land và pháo hoa nghệ thuật hàng đêm khiến các công ty du lịch hàng đầu thế giới choáng ngợp

3 ngày tại Phú Quốc, đoàn đã được trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái Sun Paradise Land tại Nam đảo - tổ hợp vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng “độc nhất vô nhị”, với những sản phẩm du lịch được đoàn famtrip đánh giá là “không thể so sánh với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”.

Đó là những công trình du lịch biểu tượng và điểm nhấn mới của Phú Quốc như Sunset Town, Cầu Hôn, cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, chợ đêm VUI-Fest Bazaar bên biển đầu tiên tại Việt Nam, các show diễn đẳng cấp thế giới như show công nghệ đa phương tiện Kiss of the Sea, show thể thao mạo hiểm kết hợp pháo hoa Symphony of the Sea, show Rối Việt đậm đà bản sắc văn hóa… Mọi thành viên trong đoàn famtrip đều choáng ngợp khi mỗi tối, Phú Quốc chiêu đãi du khách hai màn pháo hoa nghệ thuật.

Phú Quốc đón hơn 70 doanh nghiệp lữ hành, hàng không hàng đầu thế giới tới khảo sát

Các resort 5 sao như La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay... hay trải nghiệm sân golf đẹp như tranh vẽ Eschuri Vung Bau cũng đã làm cho các khách mời không ngừng ngỡ ngàng về đẳng cấp của đảo ngọc.

Ông Mehmet Kin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay, chia sẻ: “Thái Lan với Phuket và Pattaya từng là những điểm đến rất nổi tiếng nhưng theo tôi, Phú Quốc đang tốt hơn nhiều so với những nơi đó, bởi cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng, các công trình đều mới, dịch vụ tốt hơn rất nhiều, và đặc biệt là người dân luôn mỉm cười, điều đó rất quan trọng”.

Nói về tiềm năng khi Phú Quốc ngày càng có nhiều trải nghiệm mới, ông Hong Jung Min, Giám đốc điều hành Công ty Hanatour Việt Nam, chia sẻ: “Phú Quốc có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Khi hạ tầng như đường sá và các điểm du lịch hoàn thiện, chúng ta sẽ được chứng kiến một "Hawaii của phương Đông’”.

Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm là một trong những trải nghiệm được du khách yêu thích nhất tại Phú Quốc

Hòn đảo đầy tiềm lực

Trong khuôn khổ chuyến famtrip, các doanh nghiệp cũng đã ngồi lại với nhau tại buổi tọa đàm “Những điểm đến du lịch đang lên trong kỷ nguyên mới”, để hiểu sâu hơn về tương lai của Phú Quốc qua phần giới thiệu những sản phẩm đẳng cấp sắp ra mắt, cũng như nhận định về tiềm năng và giải pháp để đảo Ngọc tiếp tục “sải cánh” vươn cao trên bản đồ du lịch.

Các doanh nghiệp cùng ngồi lại, nhận định về tiềm năng của Phú Quốc trong buổi tọa đàm chiều 5-12-2024

Tại tọa đàm, bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, CEO Sun Hospitality Group, đại diện tập đoàn Sun Group, đã chia sẻ những kế hoạch tương lai của tập đoàn tại Phú Quốc, với kỳ vọng góp phần đưa đảo ngọc thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Nhiều dự án thuộc hệ sinh thái Sun Paradise Land đang và sẽ được Sun Group hoàn thiện tại đây trong thời gian tới, gồm Rixos Phu Quoc - khu nghỉ dưỡng trọn gói (all-inclusive) đầu tiên tại Đông Nam Á, tòa tháp Khát vọng (Aspira Tower), “siêu resort” Ritz Carlton Reserve và khách sạn The Luxury Collection tại đảo Hòn Thơm.

Ngoài ra, dự án Bệnh viện Mặt trời và quảng trường biển tại Bãi đất Đỏ cũng vừa mới được khởi động gần đây. Tất cả hứa hẹn đem đến một thiên đường du lịch đa trải nghiệm, đa tiện ích, giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại "đảo Ngọc" và góp phần đưa Phú Quốc thành điểm đến đáng sống, đáng đầu tư hàng đầu khu vực.

Trong tương lai, Phú Quốc sẽ có thêm những khu nghỉ sang trọng theo mô hình trọn gói đa trải nghiệm (All-Inclusive) như Rixos Phu Quoc

Nhận định về tiềm lực của Phú Quốc, bà Alivia Gracianti, phó chủ tịch Ennismore khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: “Tôi thật sự tin rằng có rất nhiều thị trường nước ngoài tiềm năng có thể đóng góp vào thành công của du lịch Phú Quốc”.

Đại diện hãng hàng không Starlux cho biết sẽ mở thêm đường bay charter đến Phú Quốc trong tháng 1 năm sau và nhấn mạnh: “Phú Quốc hiện là điểm đến "nóng" với du khách Đài Loan, chính vì vậy chúng tôi sẽ dành nhiều tài nguyên của mình cho Phú Quốc trong thời gian tới”.

“Điểm đến mới của thế giới”

Không ngẫu nhiên mà "đảo Ngọc" khiến hơn 70 đại diện hàng đầu của ngành du lịch thế giới đồng ý tụ hội. Phú Quốc, với sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong thời gian gần đây, đã ngày càng gia tăng sức hút với cộng đồng quốc tế.

Phú Quốc ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc mới, trong đó có nhà hàng bia Sun Bavaria Bistro, nơi du khách vừa ăn vừa xem show Symphony of the Sea

Bà Weichun Liu, CEO của nền tảng du lịch hàng đầu thế giới KKday, chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với sự phát triển của Phú Quốc. Lần đầu đến đây vào năm 2022, tôi choáng ngợp với dự án cáp treo. Lần trở lại này, không chỉ có cơ sở hạ tầng hay khách sạn mà còn rất nhiều show diễn, chợ đêm... Mọi thứ như kết nối lại với nhau, và tôi nhận thấy một hệ sinh thái ngày càng phát triển. Tôi khá lạc quan về sự nổi lên của Phú Quốc như một điểm đến du lịch hàng đầu”.

Kỳ vọng của Weichun Liu về Phú Quốc đang diễn ra ngay lúc này với những con số biết nói. Năm 2024, đảo Ngọc ước đón gần 6 triệu lượt khách, trong đó có gần 1 triệu lượt khách quốc tế - tăng trưởng vượt bậc 73,4% so với năm trước, vượt xa mục tiêu đặt ra với mức vượt kế hoạch đạt 44,4%. Tính đến hết tháng 11-2024, Phú Quốc đã đón hơn 4.000 chuyến bay quốc tế, tăng trưởng hơn 175% so với cùng kỳ năm 2023.

Phú Quốc ngày càng thu hút nhiều khách quốc tế, đến từ đa dạng thị trường khác nhau

Với những sản phẩm du lịch hấp dẫn và đa dạng, Phú Quốc là điểm đến mà du khách có thể quay trở lại nhiều lần mà không chán. “Tôi nghĩ Phú Quốc là một điểm đến phổ quát cho mọi thị trường, mọi lứa tuổi và nhiều nhóm đối tượng. Bạn có thể quay lại vào các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Là sinh viên vừa tốt nghiệp, bạn có thể đến đây du lịch dạng tiết kiệm. Khi có chút thu nhập, hãy quay lại để tận hưởng tiệc tùng và xem các show diễn. Khi có gia đình, hòn đảo này cũng có rất nhiều dịch vụ phù hợp cho đối tượng gia đình”, bà Liu nói thêm về sức hút của đảo Ngọc. Ngoài ra, bà cũng đánh giá phản ứng của du khách quốc tế sau khi đến đảo Ngọc là “vượt qua mọi kỳ vọng”.