Flavors Vietnam 2024 x HOZO International Food Fest: Lễ hội âm nhạc ẩm thực quốc tế lớn nhất mùa cuối năm

Flavors Vietnam, chuỗi sự kiện thường niên do Vietcetera và Mastercard đồng tổ chức, chính thức kết hợp cùng HOZO (Hò Dô) mang đến một bữa tiệc ẩm thực, âm nhạc quốc tế cùng một Lễ trao giải F&B tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong 3 ngày, từ 13 đến 15-12-2024.

Sự kiện sẽ mang đến một sân khấu giao thoa văn hóa hoành tráng với với dàn nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, khẳng định sứ mệnh và thông điệp

Không chỉ thưởng thức ẩm thực tại hơn 60 gian hàng đến từ các nhà hàng, thương hiệu F&B, khách tham quan còn có thể tham dự các hoạt động thể chất, workshop và nhận về những phần quà giá trị ngay tại sự kiện.

Đặc biệt, khi dùng thẻ Mastercard để thanh toán với tổng hóa đơn chỉ từ 200.000 đồng trở lên trên một người, khách tham quan còn có thể đổi vòng tay để vào khu vực Mastercard Lounge. Đây là khu vực đặc biệt với nhiều hoạt động thú vị thay phiên diễn ra xuyên suốt ngày như workshop, minigame, giao lưu với các đầu bếp và chuyên gia F&B hàng đầu.

Vào đêm thứ 2 của lễ hội (14-12), tại sân khấu Nguyễn Huệ sẽ diễn ra Lễ trao giải Flavors Awards.

Flavors Awards 2024 sẽ giới thiệu 3 hạng mục trao giải là Flavors Collection (do khán giả bình chọn), Editor’s Pick (do biên tập viên của Vietcetera bình chọn) và Grand Prize do những chuyên gia uy tín trong ngành F&B bầu chọn.

Lễ trao giải còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như 52Hz để khuấy động bầu không khí cho sự kiện.

