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Độc đáo lễ hội đánh cá dưới chân núi Hồng Lĩnh

SGGPO

Ngày 27-6, xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ hội đánh cá Vực Rào năm 2026. Đây là lễ hội đánh cá độc đáo đã có lịch sử hàng trăm năm và diễn ra ngay dưới chân núi Hồng Lĩnh.

DƯƠNG QUANG

Từ khóa

xã Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh lễ hội đánh cá Vực Rào lễ hội đánh cá độc đáo núi Hồng Lĩnh

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