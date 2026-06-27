Độc đáo lễ hội đánh cá dưới chân núi Hồng Lĩnh

Ngày 27-6, xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ hội đánh cá Vực Rào năm 2026. Đây là lễ hội đánh cá độc đáo đã có lịch sử hàng trăm năm và diễn ra ngay dưới chân núi Hồng Lĩnh.