Đổi mới trong công tác phòng, chống tội phạm về chức vụ

Tại hội thảo, các đại biểu phân tích, làm rõ các vấn đề đặt ra trong công tác phòng, chống tội phạm về chức vụ; tập trung trao đổi các bài học kinh nghiệm, đổi mới sáng tạo trong công tác phòng, chống tội phạm về chức vụ của Cục Cảnh sát Kinh tế (CSKT) và Công an các tỉnh, thành phố phía Nam...

Các đại biểu trình bày tham luận

Đại biểu cũng đề xuất các giải pháp trọng tâm về hoàn thiện pháp lý, xây dựng lý luận và thực tiễn áp dụng các biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về chức vụ.

Đại tá, PSG-TS Võ Quốc Công, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CSND phát biểu tại hội thảo

Đại tá, PSG-TS Võ Quốc Công, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CSND, cho biết hội thảo đã nhận được 91 bài viết, tập trung phân tích vấn đề lý luận, thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm về chức vụ theo chức năng của lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố phía Nam; định hướng xây dựng lực lượng CSKT thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo thống kê của lực lượng CSKT năm 2023, toàn quốc khởi tố 806 vụ với 2.001 bị can (tăng 90% số vụ và 136% số bị can so với năm 2022). Trong đó, tham ô tài sản tăng 96%, nhận hối lộ tăng 375%, giả mạo trong công tác tăng 176%, lạm quyền trong khi thi hành công vụ tăng 56%; tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi tăng 50%...

Tội phạm về chức vụ xảy ra hầu hết các lĩnh vực kinh tế Nhà nước, các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, nhạy cảm như: tài chính, ngân hàng, thuế, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư công, đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đất đai, khoáng sản, điện lực, xăng dầu, y tế, giáo dục... Thậm chí, xảy ra nghiêm trọng, phức tạp ở cả khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.

Tin liên quan Đã thu hồi trên 22.177 tỷ đồng tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

HOÀNG HIẾU