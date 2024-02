Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc tết các bí thư chi bộ tiêu biểu tại TP Thủ Đức

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhận xét, các đồng chí bí thư chi bộ khu phố đã vượt khó, cộng đồng trách nhiệm, thông qua các hoạt động chăm lo chính sách cho người có công trên địa bàn, hoạt động an sinh xã hội, bảo trợ xã hội cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với xây dựng khu phố văn hóa xanh, sạch, đẹp... để đảm bảo an ninh, giữ vững trật tự chính trị an toàn xã hội trên địa bàn.