Đồng chí Vũ Hồng Văn làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Vũ Hồng Văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, người tiền nhiệm của đồng chí Vũ Hồng Văn là đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu bổ sung vào ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, tận tâm, tận lực, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tính tiền phong, gương mẫu; không ngừng học hỏi, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Luôn sâu sát cơ sở, nhanh chóng nắm bắt tình hình, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng mà các thế hệ lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai đã dày công vun đắp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn

Đồng chí Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, từng là Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an). Tháng 6-2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Văn làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Cuối tháng 11-2019, đồng chí được điều chuyển làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đầu tháng 7-2022, khi mang quân hàm thiếu tướng, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cuối tháng 10-2022, Ban Bí thư ký quyết định điều động đồng chí Vũ Hồng Văn đến công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 8-2024, Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y đồng chí Vũ Hồng Văn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

HOÀNG BẮC