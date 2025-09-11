Xã hội

Đóng cửa mỏ cát Long Hòa II tại xã Cần Giờ

Ngày 11-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã ký ban hành Quyết định số 1378/QĐ-UBND phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cát san lấp Long Hòa II, xã Cần Giờ (trước đây là xã Long Hòa, huyện Cần Giờ).

Theo quyết định, mục đích đóng cửa mỏ nhằm quản lý, bảo vệ nguồn khoáng sản chưa khai thác. Diện tích đóng cửa mỏ là 1km², thời gian thực hiện trong vòng 20 ngày, với tổng kinh phí hơn 618 triệu đồng. Kinh phí này do Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ chi trả và trực tiếp triển khai.

Đóng cửa mỏ cát Long Hòa II, xã Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM yêu cầu doanh nghiệp tổ chức thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, đồng thời báo cáo kết quả để Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các sở, ngành liên quan, cùng UBND xã Cần Giờ và Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành.

