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Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đột nhập tiệm vàng, trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 9-6, Công an xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, cho biết, đã phối hợp với người dân bắt giữ một đối tượng đột nhập tiệm vàng, trộm cắp số lượng lớn tài sản có giá trị, ước tính hơn 3 tỷ đồng.

PHÚ NGÂN

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