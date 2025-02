Đồng Nai: Đón chuyến tàu hàng quốc tế trọng tải lớn cập cảng Phước An

Sáng 13- 2, Cảng Phước An ( huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) tổ chức “Lễ chào đón chuyến tàu đầu tiên của MSC - Hãng tàu lớn nhất thế giới cập cảng” đến từ Singapore.

Bốc dỡ hàng tại cảng Phước An, clip: VĂN PHONG

Chuyến tàu mang tên M/V MSC BEIRA IV, khởi hành từ Singapore cập cảng Phước An là bước đi chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới trong hoạt động vận tải biển và chuỗi cung ứng của cảng Phước An.

Với quy mô và uy tín của MSC, sự kiện là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới và hoàn thiện công suất tối đa của doanh nghiệp trong những năm sắp tới, đưa cảng Phước An, hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Hoàng Hải, Tổng Giám đốc Cảng Phước An bày tỏ niềm vui, tự hào khi được đón tiếp chuyến tàu đầu tiên của MSC đến với cảng Phước An vì sự kiện dấu mốc khởi đầu của năm 2025 cũng là lời cam kết mạnh mẽ về việc nâng cao hiệu suất và hoàn thiện dịch vụ, giúp khách hàng tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm thiểu chi phí và thời gian; đồng thời tin tưởng với sự đồng hành của MSC, tương lai thương mại biển của cảng Phước An sẽ càng tươi đẹp và đầy triển vọng”.

Chuyến tàu hàng quốc tế trọng tải lớn cập cảng Phước An

HOÀNG BẮC