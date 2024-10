Đồng Nai: Nhiều sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc

Theo đó, BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc quản lý hơn 10.000ha, trong đó 5.787ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, 4.242ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất và đã ký hợp đồng giao khoán với 491 hộ nhận khoán với tổng diện tích 1.470ha đất để sản xuất nông nghiệp, tập trung ở các xã: Xuân Tâm diện tích 569ha với 277 hộ, và Xuân Hưng diện tích 901ha với 214 hộ dân. Lực lượng thanh tra phát hiện có hơn 100 hộ với diện tích giao khoán 197ha để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái pháp luật; hàng chục trường hợp xây nhà ở, công trình tạm trái phép, không phép tràn lan trên đất lâm nghiệp.

Chánh Thanh tra kiến nghị Giám đốc Sở NN- PTNT tỉnh Đồng Nai chỉ đạo BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc ký hợp đồng giao khoán đối với các hộ còn lại theo quy định của pháp luật và xử lý dứt điểm đối với trường hợp tự ý xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp; tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch sử dụng đất theo tiêu chí quy định về rừng phòng hộ, rừng sản xuất được quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Trên 4.000 vụ vi phạm lâm luật ở tỉnh Đắk Lắk

Theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, từ năm 2021 đến tháng 6-2024, lực lượng kiểm lâm phối hợp các ngành chức năng, chủ rừng kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý trên 4.000 vụ vi phạm lâm luật. Trong đó, hành vi phá rừng trái pháp luật xảy ra trên 2.700 vụ (chiếm 64,67%). Tính đến cuối năm 2023, diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm tại các dự án là hơn 2.300/12.500ha được giao quản lý, bảo vệ. Diện tích đất của các dự án bị lấn chiếm, tranh chấp khoảng 6.700ha.

Lâm Đồng: Buộc thu hồi 6ha rừng bị lấn chiếm

Ngày 7-10, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành 4 quyết định buộc khắc phục hậu quả, trả lại đất rừng sản xuất đối với các ông Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1997) và Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1971 - cùng ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), Lê Văn Ánh (sinh năm 1979, ngụ xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh), Phạm Độc Lập (sinh năm 1955, ngụ xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm).

Bốn cá nhân này đã chiếm tổng cộng 6ha đất rừng sản xuất thuộc khoảnh 3, tiểu khu 614, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý để trồng cây lâu năm; xây dựng 3 công trình vi phạm trên đất rừng với tổng diện tích 431m2. Do hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt hành chính, các cá nhân này bị buộc khôi phục hiện trạng đất ban đầu trước khi trả đất. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng buộc 4 cá nhân nộp số lợi nhuận bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền 416 triệu đồng.