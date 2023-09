Đồng Nai: Vây bắt hàng chục thanh niên độ pô, chạy quá tốc độ trong đêm

Ngày 10-9, Trạm CSGT Suối Tre (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý hàng chục "quái xế" có hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy quá tốc độ, lạng lách, nẹt pô gây mất an ninh trật tự trên Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20 (qua huyện Thống Nhất).

Theo đó, rạng sáng ngày 10-9, Đội CSGT Suối Tre đã phối hợp với Công an huyện Thống Nhất tổ chức chốt chặn nhiều khu vực, đã truy bắt hàng chục thanh niên độ pô để chạy tốc độ đạt hơn 100 km/h. Nhiều xe bị bắt, có xe quay đầu bỏ chạy.

Người dân địa phương phản ánh, thời gian gần đây, các nhóm phượt đã độ pô xe chạy tốc độ cao tạo tiếng động inh ỏi dọc theo Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu công an các đơn vị, địa phương xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý số thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.

Hiện lực lượng Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi tụ tập, đua xe trái phép.

>> Một số hình ảnh CSGT vây bắt "quái xế" trong đêm: