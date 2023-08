Vây bắt nhóm quái xế tụ tập đua xe trên cầu Sài Gòn

Nhóm quái xế lái xế độ biểu diễn ở cầu Sài Gòn (giáp ranh quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức, TPHCM) đã bị lực lượng chức năng chặn 2 đầu cầu vây bắt. Nhóm khai do được rủ rê và mê tốc độ, thích thể hiện bản thân nên tụ tập để biểu diễn.

Sáng 16-8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) chặn bắt thành công 40 thanh thiếu niên tụ tập đua xe, so kè tốc độ tại khu vực cầu Sài Gòn.

Trước đó, tối 15-8, Phòng PC08 nhận tin báo về một nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau đua xe ở khu vực cầu Sài Gòn. Sau đó, các đơn vị của Phòng PC08 đã bố trí lực lượng chốt chặn, không để xảy ra vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Khoảng 20 giờ 45 cùng ngày, nhóm quái xế di chuyển qua cầu Sài Gòn (hướng từ quận Bình Thạnh đi TP Thủ Đức) để so kèo biểu diễn tốc độ. Lúc này, lực lượng chức năng đã tiến hành chặn 2 đầu cầu. Nhiều đối tượng thấy công an nên tìm cách bỏ chạy tán loạn.

Lực lượng chức năng đã vây bắt được 40 thanh thiếu niên gồm 30 nam và 10 nữ (tuổi từ 17 đến 23) cùng 36 xế độ. Công an đã đưa nhóm quái xế về trụ sở Công an quận Bình Thạnh để lấy lời khai.

Qua làm việc, nhóm khai do bạn rủ và đam mê tốc độ, thích thể hiện bản thân nên tụ tập ở cầu Sài Gòn để biểu diễn.