Đồng Nai: Xác định lại giá đất của 7 dự án

Cụ thể, đó là DA Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, nhà hàng, siêu thị, văn phòng cho thuê Trảng Bom do Tổng Công ty Phát triển khu công nghiệp Sonadezi làm chủ đầu tư, DA Kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ Logistics (giai đoạn 1) do Công ty CP Thái Bình làm chủ đầu tư và DA Trung tâm thương mại Vincom Long Thành (huyện Long Thành) do Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam làm chủ đầu tư và 4 DA liên quan đến nhà ở gồm Khu dân cư tại núi Dòng Dài (phường Phước Tân, TP Biên Hòa), Khu dân cư phường Thống Nhất (TP Biên Hòa), Khu dân cư sinh thái, nhà vườn Sen Việt và Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước (huyện Long Thành).

Trước đó, Thanh tra Chính phủ kết luận tại các DA trên, đơn vị tư vấn xác định giá đất đã tham mưu UBND tỉnh ban hành giá đất để tính tiền sử dụng đất chưa phù hợp với thực tế và chưa đúng quy định.