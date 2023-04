Đồng Tháp Mười không để phát sinh diện tích nuôi tôm mới

Ngay sau khi Báo SGGP có bài viết Vùng Đồng Tháp Mười tràn lan đào ao nuôi tôm đăng ngày 12-4, Sở NN-PTNT tỉnh Long An thông tin, địa phương kiên quyết xử lý, không để phát sinh diện tích nuôi mới.

Trường hợp phát hiện hộ dân nuôi mới, ngành chức năng sẽ vừa xử lý vi phạm hành chính vừa buộc phải khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu. Còn đối với diện tích nuôi cũ, khoanh vùng nuôi theo dõi chặt chẽ môi trường bên trong và bên ngoài, không để xả thải trực tiếp làm ảnh hưởng môi trường.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, cho biết, hiện nay có 11 ao đào mới đang được địa phương yêu cầu phải khôi phục hiện trạng ban đầu. Quy hoạch nông lâm nghiệp tỉnh Long An đến 2030 đã được tích hợp vào quy hoạch của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, theo đó tỉnh Long An chỉ quy hoạch vùng nuôi tôm nước lợ tại 4 huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ.