Đốt than trong nhà sưởi ấm, 2 vợ chồng và 1 cháu nhỏ bị ngộ độc khí CO

Ngày 25-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân ngộ độc khí CO (Cacbon Monoxide) do đốt than trong nhà để sưởi ấm.

Trường hợp đầu tiên là một nam giới (sinh năm 1963, ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) được chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân. Cùng với đó, vợ của nam bệnh nhân này cũng bị ngộ độc khí CO, nhưng mức độ nhẹ hơn nên đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình.

Bệnh nhân ngộ độc khí CO do đốt than trong nhà đang phải điều trị thở máy

Trường hợp thứ 2 là một cháu bé (sinh năm 2012, ở TP Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái. Trước đó, mẹ bé đặt than củi trong buồng tắm kín cho trẻ đi tắm, khoảng 40 phút sau phát hiện trẻ nằm bất tỉnh trong phòng tắm và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ, thời tiết lạnh buốt nên người dân ở vùng cao, miền núi thường có thói quen đốt than sưởi ấm nhưng việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bởi việc đốt than trong phòng ngủ, hay không gian chật hẹp, đóng kín cửa sẽ đốt hết khí oxy, sản sinh ra khí CO gây ngộ độc. Trong khi đó, khí CO có đặc điểm là không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ.

MINH KHANG