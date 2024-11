Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Long An: Dự kiến thông xe kỹ thuật cuối tháng 12-2025

Ngày 5-11, Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, đến nay Dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua Long An đạt tiến độ hơn 51%, hiện chủ đầu tư đang khẩn trương thi công, dự kiến đến ngày 31-12-2025 sẽ hoàn thiện, thông xe kỹ thuật.

Nút giao cuối tuyến kết nối với dự án Bến Lức – Long Thành, dự kiến đến ngày 31-10-2025 hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn bộ nút giao

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, đến nay đường công vụ của Dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua Long An đã thi công hoàn thành. Phần đường cao tốc đã hoàn thành đắp cát gia tải, đang bơm hút chân không xử lý nền đất yếu, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2024.

Đối với phần cầu vượt sông và cầu cạn trên đường cao tốc đã thi công hoàn thành 2/2 mố, 2/2 trụ và lao lắp dầm 1/3 nhịp cầu vượt rạch Rích.

Về phần nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành: phần cầu vượt ngang đường cao tốc đã thi công hoàn thành 2/2 mố, 5/5 trụ, lao lắp dầm 6/6 nhịp cầu và đổ bê tông mặt cầu 3/6 nhịp…

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua Long An đến nay đã đạt tiến độ hơn 51%

Sở GTVT tỉnh Long An đã đề ra các mốc thời gian cụ thể hoàn thành các phần của dự án để thực hiện. Theo đó, phần đường cao tốc, đến ngày 24-1-2025 (trước khi nghỉ Tết Nguyên đán) xử lý xong nền đất yếu và hoàn thiện công tác đắp nền đường. Đến ngày 31-10-2025, hoàn thành công tác thi công móng cấp phối đá dăm mặt đường và thảm nhựa mặt đường.

Đối với phần cầu vượt sông và cầu cạn trên đường cao tốc, đến ngày 28-2-2025 (sau Tết Nguyên đán 1 tháng) hoàn thành mố, trụ cầu và lao lắp 70% dầm cầu. Đến ngày 30-8-2025 hoàn thành công tác lao lắp dầm và bêtông mặt cầu. Đến ngày 31-10-2025, hoàn thành công tác thảm nhựa mặt cầu và hệ lan can. Và đến ngày 31-12-2025, hoàn thành công tác hoàn thiện, thông xe kỹ thuật.

Riêng nút giao cuối tuyến kết nối với Dự án Bến Lức – Long Thành, dự kiến đến ngày 31-10-2025 hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn bộ nút giao. Riêng một nhánh kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành (chiều dài khoảng 300m, quy mô 2 làn xe 1 chiều) phấn đấu hoàn thành, thông xe kỹ thuật ngày 31-12-2024. Các hạng mục kết nối còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2026 để đưa dự án vào khai thác, vận hành.

Phần đường cao tốc của dự án phấn đấu ngày 24-1-2025 (trước khi nghỉ Tết Nguyên đán) xử lý xong nền đất yếu và hoàn thiện công tác đắp nền đường

Dự án đường vành đai 3 TPHCM là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài giai đoạn 1 gần 76km đi qua TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Đoạn qua Long An có chiều dài 6,84km, điểm đầu tại ranh giới TPHCM - Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TPHCM - Trung Lương, đi qua địa bàn huyện Bến Lức.

Hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra

NGỌC PHÚC