Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, dân thiếu đường đi

Tuy nhiên đến nay, đã quá thời hạn nhưng công trình này mới đạt khoảng 55% khối lượng thi công, chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu đường dẫn lên cầu khiến nhiều người dân bức xúc, phản ánh đến Báo SGGP.

Dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên với QL1A và QL14H có tổng chiều dài 4.064m. Dự án có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư, được liên danh nhà thầu Công ty TNHH Thanh Tùng, Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương và Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Minh Khang triển khai từ tháng 4-2020. Theo hợp đồng, dự kiến tháng 4-2023 đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, gần một năm khi hoàn thiện các hạng mục chính trên cầu Tây An 1 và Tây An 2 thì cả tuyến đường dẫn vẫn còn nham nhở.

Theo ghi nhận, công trình hiện không có công nhân làm việc, nhiều hạng mục bắt đầu hoen rỉ, xuống cấp. Dễ thấy nhất là việc san đắp đất nền, đường dẫn lên cầu chưa hoàn thiện, dưới chân cầu hàng loạt vật liệu chất đống. Ông Nguyễn Văn Sáu, (trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) bức xúc: “Người dân ở đây mong muốn cầu xong rồi đường phải xong để người dân địa phương thuận tiện đi lại và tránh lũ”. Bà Huỳnh Thị Chiến, một người ở địa phương, cho biết, 2 năm trước công nhân đến đây thi công rất đông, người dân rất vui mừng. Thế nhưng, sau khi xây dựng xong 2 cây cầu thì không thấy làm tiếp, bụi công trình mù mịt vào ngày nắng gió.

Theo UBND huyện Duy Xuyên, dự án được triển khai thực hiện từ năm 2019. Tuy nhiên, đến nay dự án mới đạt khoảng 55% và buộc phải tạm dừng thi công do trên địa bàn và các huyện lân cận đang khan hiếm nguồn đất san lấp. Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo, đề nghị nhà thầu thi công tập trung nhân lực đảm bảo tiến độ công trình.