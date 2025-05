Trao 100 suất học bổng, 150 phần quà đến trẻ em vượt khó

Trao tặng học bổng đến các em thiếu nhi ở huyện Hòa Vang có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó vươn lên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai. Thời gian qua, TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, đầu tư đồng bộ vào hệ thống phúc lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao... góp phần tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hiện nay, những vấn đề như bảo đảm an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số, bảo vệ trẻ em không bị xâm hại, bạo lực, không để trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật… là những thách thức lớn đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cần quan tâm, hành động quyết liệt và dành nguồn lực lớn hơn cho trẻ em.

Để đạt các mục tiêu của Tháng hành động đã đề ra và hướng đến xây dựng một thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em, bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các địa phương chủ động có kế hoạch cụ thể hoặc lồng ghép trong chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em với các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đến thăm, tặng quà đến trẻ em tại Khoa Hồi sức nhi (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) trong sáng 29-5. Ảnh: XUÂN QUỲNH



Các địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh, bổ ích; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm vui chơi, bơi lội, nơi có nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo, các phụ huynh đồng hành cùng các cấp giúp các em có một mùa hè an toàn, hạnh phúc.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng trao 100 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng đến 100 thiếu nhi vượt khó học giỏi. Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố trao 150 suất quà cho toàn thể trẻ em có hoàn khách đặc biệt, vượt khó vươn lên tham gia lễ phát động.

XUÂN QUỲNH