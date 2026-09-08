Kiểm tra đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau vụ xe ô tô sụp hố công trình

Ngày 8-9, Ban Quản lý dự án Công trình giao thông TP Đồng Nai phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra khu vực sửa chữa trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau vụ ô tô sụp hố công trình.