Huy động lực lượng khắc phục điểm ngập do mưa lớn tại Gia Lai

Sáng 8-9, Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động lực lượng đắp, gia cố bờ mương nhằm hạn chế tình trạng ngập úng tại khu dân cư hẻm 433 đường Lý Thái Tổ khi có mưa lớn.