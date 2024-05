Dự báo hôm nay, TPHCM tiếp tục mưa to

Theo các chuyên gia khí tượng, do tác động của gió mùa Tây Nam đang mạnh dần lên (cường độ trung bình) kết hợp nắng nóng tạo ra hiệu ứng dông nhiệt, dự báo hôm nay 21-5, TPHCM và Nam bộ sẽ có mưa trên phạm vi rộng, cường độ có thể mạnh hơn so với đợt mưa vào chiều tối 20-5.

Cơn dông kéo đến gây mưa tại TPHCM chiều 20-5. Ảnh: CTV QUỐC ANH

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 20-5, nhiều nơi ở Trung bộ và Tây Nguyên đã có mưa. Tính đến rạng sáng 21-5, những nơi có lượng mưa to như: Hàm Tiến (Bình Thuận) 168mm, Sơn Nguyên (Phú Yên) 76mm, Đắk R’tin (Đắk Nông) 96mm, Krông Busk (Đắk Lắk) 84mm, Gò Quao (Kiên Giang) 174mm, Xuân Đông (Tiền Giang) 138mm, Long Sơn (Bà Rịa- Vũng Tàu) 120mm…

Ảnh vệ tinh chụp mây bao phủ khu vực Nam bộ và Tây Nguyên sáng 21-5. Nguồn: Z.E

Sáng sớm 21-5, cơ quan khí tượng liên tục phát các bản tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa to tại: Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận, Gia Lai, Phú Yên…

Cơ quan khí tượng đã phát thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa tại các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Nông… Ngoài ra, các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… cũng có nguy cơ lũ quét.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo ngày và đêm 21-5, khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Ngoài ra, chiều và tối nay, ở khu vực Bắc Trung bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa trên 40mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng dự báo, khu vực Tây Nam bộ từ chiều và đêm 21-5 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 22 đến 24-5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối); mưa giảm và có thể chỉ xuất hiện ở vài nơi; nhưng từ khoảng ngày 28-5 trở đi thì mưa có xu hướng gia tăng dần. Ban ngày, miền Tây có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất chỉ còn 31-34 độ C. Nhờ gia tăng mưa nên hạn hán và xâm mặn giảm.

VĂN PHÚC