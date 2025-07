Dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề xuất thúc đẩy tự do hóa thương mại

Thúc đẩy hợp tác đa phương

Phiên thảo luận do Tổng thống nước chủ nhà Lula da Silva, Chủ tịch BRICS năm 2025, chủ trì, với sự tham dự của 35 nhà lãnh đạo và đại diện các nước thành viên, các nước đối tác và khách mời của BRICS, cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các định chế tài chính phát triển của quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao “Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế - tài chính và trí tuệ nhân tạo”. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, các nước nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đòi hỏi cần đề cao hợp tác đa phương, cải cách WTO theo hướng công bằng hơn, thúc đẩy thương mại tự do, huy động sự tham gia của khu vực tư trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới nguyên tắc “AI cho mọi người”, coi đó là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò và đóng góp của các nước phương Nam trong quản trị toàn cầu; khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng đóng góp tại các cơ chế đa phương nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng cường kết nối, giải quyết các thách thức chung, hướng tới xây dựng một thế giới công bằng và bền vững hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 3 đề xuất quan trọng, thiết thực. Thứ nhất, BRICS và các nước phương Nam cần tiên phong làm sống động lại hợp tác đa phương, kiên trì đối thoại, hợp tác trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Thứ hai, tiên phong trong thúc đẩy tự do hóa thương mại, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các quốc gia. Thứ ba, tiên phong phát huy sức mạnh của AI để phục vụ con người, chứ không thay thế con người. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị BRICS cùng với các cơ chế đa phương thúc đẩy xây dựng hệ thống quản trị AI toàn cầu công bằng, an ninh, an toàn, dễ tiếp cận.

Tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao

Trong khuôn khổ dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, chiều 6-7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, triển khai thường xuyên các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương gồm tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Ủy ban liên Chính phủ, Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, Đối thoại chính sách quốc phòng nhằm rà soát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa; Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Uzbekistan Sodiq Solihovich Safoyev; Phó Tổng thống Uganda Jessica Rose Epel Alupo; Trưởng đoàn Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov; Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala; Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.

TTXVN