Cử tri An Giang kiến nghị sớm gỡ khó để nông dân sản xuất bền vững, vươn lên khá giả

Phó Chủ tịch nước phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang)



Tại buổi tiếp xúc với phường Long Xuyên, nhiều cử tri cho rằng, tỉnh An Giang mới sau sáp nhập có rất nhiều dư địa để phát triển, không gian phát triển rộng lớn, là địa phương đứng đầu cả nước về diện tích, năng suất, sản lượng lúa; tiềm năng du lịch mở rộng từ Chùa Bà Chúa Xứ núi Sam đến đặc khu Phú Quốc… Tuy nhiên, hiện nay các tuyến giao thông trục ngang kết nối tỉnh An Giang mới (tỉnh An Giang và Kiên Giang cũ) chưa đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Do đó, kiến nghị Trung ương và tỉnh An Giang cần sớm đầu tư các tuyến giao thông trục ngang kết nối tỉnh An Giang và Kiên Giang cũ, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng lưu thông, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh An Giang mới; tạo trục giao thông liên hoàn kết nối các đô thị trung tâm như: Long Xuyên - Rạch Giá - Hà Tiên - Châu Đốc, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang)

Cử tri phường Long Xuyên cũng đề nghị tỉnh An Giang triển khai các giải pháp phòng, chống sạt lở đất bờ sông, kênh rạch; tình hình an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường ở các địa bàn dân cư, ùn tắc giao thông; tình trạng sản xuất, tiêu thụ hàng giả đang gây hoang mang cho người dân…

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hiệp, một số cử tri kiến nghị địa phương cần tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo, có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; đặc biệt cần xem xét tăng hình phạt đối với sản xuất hàng giả, nhất là sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Cử tri Lương Quang Vàng, xã Tân Hiệp nêu ý kiến, thời gian qua nông dân ở địa phương thường xuyên gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm, giá vật tư nông nghiệp cao, giá lúa gạo thường không ổn định do biến động thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ thực tế trên, ông Vàng đề nghị Trung ương và tỉnh cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, có giải pháp đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng, cạnh tranh với các thị trường xuất khẩu lúa; đồng thời đẩy mạnh mời gọi, liên kết bao tiêu nông sản nói chung, hạt lúa nói riêng, giúp nông dân sản xuất bền vững, khá giả.



Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, nhất là trong chế biến nông sản và phát triển du lịch.

Phát biểu tại 2 buổi xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự quan tâm, đồng thuận của cử tri; khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy là bước đột phá để xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn. Phó Chủ tịch nước lưu ý cần đảm bảo quá trình chuyển đổi không làm gián đoạn công việc; bố trí cán bộ phải dựa trên năng lực, uy tín, chống cục bộ và lợi ích nhóm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, thời gian tới, vai trò của lãnh đạo tỉnh và chính quyền cấp cơ sở là rất lớn, do đó chính quyền mới phải thực sự gắn bó với nhân dân, đổi mới phong cách làm việc, thấu hiểu và đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp nhiều hơn.

Phó Chủ tịch nước chỉ ra, có Phú Quốc phát triển du lịch đẳng cấp quốc tế; vùng Tứ giác Long Xuyên là động lực phát triển công nghiệp, logistics, văn hóa. Do đó, thời gian tới, An Giang phải phấn đấu phát triển thành trung tâm kinh tế biển của vùng ĐBSCL. Muốn phát triển nhanh, bền vững, tỉnh cần có quy hoạch tổng thể trên cơ sở kế thừa những giá trị của từng vùng đất, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, nhằm giữ nhịp phát triển chung cho toàn tỉnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao tặng 6 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Long Xuyên và xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang.

TÂM CHÍ - THÀNH NHƠN