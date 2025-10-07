Du khách, người dân rộn ràng xem Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam

Đa phương tiện

Sáng 7-10 (nhằm 16-8 âm lịch), hàng ngàn người dân và du khách đã hòa cùng không khí rộn ràng của nghi lễ chính Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam diễn ra tại phường Vũng Tàu (TPHCM).

QUANG VŨ

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm phường Vũng Tàu

