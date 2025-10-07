Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm của TPHCM

Sáng 7-10 (16-8 âm lịch), nghi lễ chính của Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam chính thức diễn ra tại phường Vũng Tàu (TPHCM). Đại diện Sở Du lịch, Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM cùng hàng ngàn người dân, du khách tham gia và tận hưởng không khí lễ hội.

Khoảng 7 giờ sáng, hàng ngàn người dân, du khách đã tề tựu về khu vực Bãi Trước đợi đoàn rước Nghinh Ông từ biển trở về.

Cũng như mọi năm, ngoài các nghi lễ truyền thống như: Nghinh Ông từ biển về an vị tại Đình thần Thắng Tam, lễ cúng Tiền hiền và các anh hùng liệt sĩ, lễ thỉnh sắc thần vào Lăng Ông Nam Hải, lễ cúng tế Ông Nam Hải, lễ xây chầu đại bội… người dân và du khách còn được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa trong lễ hội như: xem hát bả trạo, hát bội, tuồng cổ, múa lân sư rồng.

Đoàn Nghinh Ông diễu hành trên đường phố khu vực Bãi Trước. Ảnh: QUANG VŨ

Trong đó, nghi thức Nghinh Ông trên biển và đoàn rước diễu hành theo lộ trình Quang Trung - Trương Công Định - Hoàng Hoa Thám đến Đình thần Thắng Tam được nhiều người dân và du khách chờ đợi. Những người tham gia đoàn diễu hành đã hóa thân vào các sinh vật biển (tôm, cua, cá, mực...) theo mô phỏng chiếc thuyền, cá Ông và dàn diều khổng lồ. Đoàn rước đi đến đâu, tiếng phèng la, nhạc ngũ âm và lân sư rồng nhảy múa mở đường đến đó, tạo nên không khí rộn ràng kéo dài hàng cây số.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu nhấn mạnh, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025 là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu, đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên được tổ chức trên địa bàn phường trong giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm của TPHCM, được đưa vào chuỗi các hoạt động lễ hội lớn cấp thành phố trong năm 2025.

Một tiết mục đồng diễn rực rỡ sắc màu tại lễ hội. Ảnh: QUANG VŨ

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, từ nghi thức lễ truyền thống đến phần hội với các chương trình văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật, lễ hội đã góp phần xây dựng TPHCM trở thành “điểm đến du lịch quốc tế, năng động, sáng tạo, hiện đại, giàu bản sắc”; đồng thời khẳng định Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam là sản phẩm du lịch lễ hội đặc sắc của TPHCM.

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 12-10 với các hoạt động: Múa lân sư rồng; biểu diễn tuồng cổ; thi đấu bóng rổ, cuộc thi vẽ tranh và triển lãm tranh thiếu nhi; thi Rung chuông vàng…

Tin liên quan Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam mở đầu bằng chuỗi hoạt động thể thao

QUANG VŨ