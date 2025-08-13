Chính trị

Dự kiến trên 250 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh

Chiều 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 11-8, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp trên 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1.260.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác.

Dự kiến lễ khởi công, khánh thành được tổ chức vào ngày 19-8; với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm hội chợ Triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh và truyền hình các địa phương.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện nhằm tiếp tục góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến, tạo đà, tạo lực, tạo thế xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật, lựa chọn các công trình, dự án thực sự tiêu biểu; tổ chức khởi công, khánh thành bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ấn tượng.

LÂM NGUYÊN

