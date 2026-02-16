Sức bật mới từ cơ chế, chính sách đặc thù

Ngay trước thềm năm mới 2026, Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 (gọi tắt là Nghị quyết 260) với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội như “món quà xuân” tiếp thêm động lực cho thành phố.

Tận dụng “cơ hội kim cương” này, TPHCM bước vào chặng đường đột phá tăng trưởng, nâng chất lượng sống của người dân và khẳng định vững chắc vai trò đầu tàu của cả nước trong giai đoạn mới.

Những điều kiện phát triển mới

Những nội dung sửa đổi, bổ sung tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Trung ương trong việc trao cho thành phố các cơ chế, chính sách đặc thù tương xứng với vai trò, quy mô và yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.

Điểm nổi bật của lần điều chỉnh này thể hiện tư duy đổi mới rõ nét khi đẩy mạnh phân cấp phân quyền; trao thêm quyền chủ động cho thành phố, đồng thời đặt ra yêu cầu trách nhiệm và hiệu quả thực thi. Nhờ đó, thành phố có thêm công cụ để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong bối cảnh mới.

Trao cho thành phố các cơ chế vượt trội không phải là sự ưu ái, mà là sự lựa chọn có cơ sở thực tiễn, gắn với năng lực tổ chức thực hiện và vai trò dẫn dắt của thành phố.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Hà Nội) từng nhận xét, cái gì mới nhất đều bắt đầu từ TPHCM, sau đó lan tỏa ra cả nước. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng khẳng định, các cơ chế, chính sách mới là công cụ mạnh mẽ giúp thành phố phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Những thông tin trên mang đến kỳ vọng lớn trong xã hội. Người dân còn bày tỏ, giá trị của cơ chế chỉ thực sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể, dễ cảm nhận trong đời sống hàng ngày.

Tại phường Bà Rịa, phường Vũng Tàu, xã Hồ Tràm; hay các phường: Bến Cát, Thủ Dầu Một, Bình Dương…, nhiều người dân mong mỏi mạng lưới giao thông kết nối trung tâm thành phố với các đô thị vệ tinh sớm được hoàn thiện.

Khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, việc đi lại, giao thương sẽ thuận lợi hơn, giúp giảm thời gian và chi phí, đồng thời mở không gian phát triển mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Phan Hoàng Long, ngụ phường An Khánh (TPHCM), bày tỏ: “Hàng ngày tôi đi làm thường gặp kẹt xe. Rất mong các dự án giao thông trọng điểm sớm được đầu tư và đưa vào sử dụng”.

Cùng với những “dự án giao thông truyền thống”, cơ chế mới cho phép thành phố đẩy mạnh các mô hình phát triển mới như phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) để khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến metro, đường sắt đô thị; nới rộng điều kiện đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao)…

Những chính sách này mở ra khả năng huy động thêm nguồn lực xã hội cho các công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chống ngập và cải thiện môi trường sống cho người dân thành phố.

Những cơ chế, chính sách mới sẽ giúp TPHCM vừa tháo gỡ những tồn tại, hạn chế đang đối diện, vừa được thử nghiệm nhiều chính sách mới. Việc trao thêm quyền chủ động cho thành phố đi kèm với trách nhiệm lớn hơn trong tổ chức thực hiện, làm cơ sở để Trung ương tổng kết, hoàn thiện và nhân rộng. Xuân Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là thời khắc chuyển mùa, mà còn là khởi đầu của giai đoạn phát triển mới. Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, TPHCM tận dụng “cơ hội kim cương” sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện tăng trưởng, nghĩa tình và khát vọng phát triển xứng đáng là đầu tàu phát triển của cả nước.

Nhịp sống mới từ cơ chế mới

Chỉ một ngày sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết 260, UBND TPHCM tổ chức ngay một cuộc họp ngoài giờ triển khai cơ chế, chính sách mới với quyết tâm không để chậm trễ, biến các cơ chế được trao thành hành động cụ thể ngay từ đầu.

Tinh thần ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng các quyết sách tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM vào cuối năm 2025, đã thông qua nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù.

Đây là bước đi quan trọng, tạo hành lang pháp lý để triển khai các cơ chế đặc thù, làm cơ sở thực hiện các chương trình, dự án phát triển của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Khi đề cập đến các cơ chế, chính sách vượt trội này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phân tích, đây là “cơ hội kim cương” để tạo bứt phá cho thành phố. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi được nắm bắt, triển khai bằng trách nhiệm cao nhất trên tinh thần: “Việc khó không né, việc mới không chờ, việc chung không đùn đẩy”.

Theo đó, tất cả những việc thành phố đang thực hiện, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, đầu tư hạ tầng đến cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh hay tận dụng “cơ hội kim cương” trên đều hướng đến một mục tiêu: nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Trong lĩnh vực hạ tầng, các cơ chế sẽ đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình giao thông trọng điểm, dự án chống ngập, chỉnh trang đô thị, nhà ở xã hội... Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2026, thành phố sẽ là một “đại công trường” với nhiều công trình mang tính đột phá.

Khi các công trình này được triển khai quyết liệt, sớm đưa vào sử dụng, người dân sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi trong nhịp sống đô thị: giao thông thông suốt hơn, ngập nước từng bước được kiểm soát, môi trường sống được cải thiện theo hướng bền vững hơn.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cơ chế, chính sách mới mang đến kỳ vọng về một môi trường đầu tư - kinh doanh ổn định, minh bạch. Thủ tục hành chính được cải thiện theo hướng rõ ràng, minh bạch, nhanh gọn, doanh nghiệp có thể chủ động được kế hoạch sản xuất - kinh doanh và mạnh dạn đầu tư mở rộng, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, các chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển khu thương mại tự do (FTZ) TPHCM gắn với cảng biển, logistics, trung tâm tài chính quốc tế… được kỳ vọng sẽ tạo thêm các cực tăng trưởng mới.

Song song đó, thành phố triển khai các cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng KH-CN nhằm nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Những động lực này được kích hoạt đồng bộ, thành phố sẽ tự tin giữ vững vai trò đầu tàu của vùng và hơn thế, là từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

