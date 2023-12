Du lịch vẫn là 1 trong 5 lĩnh vực mũi nhọn của Đà Nẵng

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Du lịch Đà Nẵng và UBND các quận, huyện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, du lịch TP Đà Nẵng đang từng bước phục hồi. Năm 2023, khách do cơ sở lưu trú phục vụ dự kiến đạt hơn 7,39 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022, bằng 92% so với 2019. Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành dự kiến đạt gần 28 ngàn tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2022, bằng 130% so với 2019.

Tuy vậy, đến nay, các dự án du lịch động lực chưa được khởi công, dẫn đến chậm hình thành các sản phẩm du lịch mới. Doanh nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn vốn, tiền thuê đất..., ảnh hưởng đến việc đầu tư nâng cấp sản phẩm. Đà Nẵng chưa có cảng biển du lịch chuyên dụng, các điểm dừng chân phục vụ các tuyến du lịch đường thủy nội địa chưa được triển khai do đang thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ. Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Trần Phú, Bạch Đằng…, đặc biệt vào các ngày cuối tuần, giờ cao điểm; thiếu các bãi đỗ xe công cộng tại một số khu vực đông du khách. Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch chưa đồng đều; thiếu nhân lực du lịch có kinh nghiệm nghề….

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, mới đây Đà Nẵng được bình chọn là một trong những điểm đến tốt nhất châu Á. Để đáp ứng sự tin tưởng bình chọn của du khách, ngành du lịch Đà Nẵng cần làm tốt từ chất lượng dịch vụ, sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách để phát triển bền vững. Trong bối cảnh chung hiện nay có rất nhiều khó khăn, đòi hỏi các doanh nghiệp lữ hành phải tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới, xây dựng các gói sản phẩm mới… để tồn tại và phát triển.

Thời gian tới, chính quyền Đà Nẵng sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp trong chương trình xúc tiến, tìm kiếm đường bay mới, khai thác các thị trường mới, tháo gỡ các khó khăn chung. Đồng thời, đề nghị Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các hội thành viên, Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch Đà Nẵng, các chủ đầu tư, tập đoàn, cộng đồng doanh nghiệp du lịch nghiên cứu đề xuất phương án hình thành quỹ tổ chức sự kiện để hút khách; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò động lực, đồng hành với thành phố trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, xúc tiến đường bay, tổ chức sự kiện lễ hội, đồng thời nỗ lực bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh an toàn, làm mới các sản phẩm… tạo sự sôi động cho TP Đà Nẵng, hấp dẫn điểm đến.

Ông Cường tin tưởng rằng, ngành du lịch sẽ tiếp tục khẳng định rõ hơn vai trò của 1 trong 5 ngành kinh tế mũi nhọn của TP Đà Nẵng.

Năm 2024, dự kiến, khách do cơ sở lưu trú phục vụ phấn đấu đạt 8,42 triệu lượt, tăng hơn 13,8% so với năm 2023, gần bằng 105% so với năm 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành phấn đấu hơn 30,8 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2023, bằng 144% so với năm 2019. Đà Nẵng tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề án phát triển kinh tế ban đêm và các đề án, kế hoạch trọng tâm đã được thành phố phê duyệt theo lộ trình như hỗ trợ khởi công dự án Tổ hợp Dòng sông ánh sáng và bến thủy nội địa, Khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế, Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm…

UBND TP Đà Nẵng khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, hội nghị tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Du lịch Đà Nẵng và UBND các quận, huyện; khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch.

XUÂN QUỲNH