Du thuyền “lạ” xuất hiện trên sông Vàm Cỏ Tây

Liên quan đến du thuyền “lạ” neo đậu trên sông Vàm Cỏ Tây (Long An) gây xôn xao dư luận những ngày qua, ngày 3-12, Sở VH-TT-DL tỉnh Long An cho biết, du thuyền này không có trong kế hoạch chuỗi hoạt động của sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 (đang diễn ra).