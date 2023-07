Đưa Nghị quyết 98 đi vào cuộc sống một cách “nhanh nhất, hiệu quả nhất”

Tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, biểu dương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ quận Tân Phú đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đề cập Nghị quyết 98 vừa được Quốc hội ban hành, đồng chí Dương Ngọc Hải nhận xét, quận Tân Phú là một trong các quận nội thành của thành phố, có vị trí, vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết 98. Điều đó đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy quận tập trung xác định giải pháp phù hợp với đặc điểm của quận để góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết 98 vào cuộc sống một cách “nhanh nhất, hiệu quả nhất”.

Cụ thể, quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, Chỉ thị 27 của Thành ủy, Nghị quyết 18 của HĐND TPHCM và Kế hoạch 2856 của UBND TPHCM về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 98; triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết 24, Nghị quyết 29 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Dương Ngọc Hải cũng lưu ý, quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả và đánh giá cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở; góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống... của cán bộ đảng viên trong tình hình mới. Cùng với đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát ở một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, quận cần tập trung các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc xử lý các vấn đề còn tồn động.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, xác định các biện pháp thiết thực để sớm có giải pháp khắc phục được các hạn chế, tồn tại; đồng thời tiếp tục chủ động, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số thu ngân sách nhà nước của quận ước thực hiện được hơn 1.294 tỷ đồng, đạt 57,1% so với chỉ tiêu được giao (giảm so 4,5% so với cùng kỳ); nguồn ngân sách thành phố đang thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ 44,5% kế hoạch (9.345 tỷ đồng/20,993 tỷ đồng).